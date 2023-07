Neue Ärzte werden auch in Sachsen-Anhalt dringend gebraucht. Doch schon Medizinstudenten klagen im Praktischen Jahr über hohe Belastung. Was sie nun fordern.

Medizinstudenten forderten am Mittwoch in Halle bessere Bedingungen für ihr Praktisches Jahr.

Halle/MZ - 40 Stunden arbeitet der angehende Arzt pro Woche auf Station, im Schichtdienst. Aus Furcht vor Fehltagen in seinem Praktischen Jahr, kurz PJ, schleppt er sich mitunter auch krank zur Arbeit in einer Klinik in Sachsen-Anhalt. Am Monatsende bekommt er dafür 500 Euro – und muss nebenbei zeitweise parallel für das Abschlussexamen lernen.