Bei den gnadenlosen Teamfights von "The Voice of Germany" musste sich der Hallenser Linus Bruhn geschlagen geben. Aus Sachsen-Anhalt ist nur noch ein Talent im Rennen: Greta Heimann, ebenfalls aus Halle.

"The Voice of Germany": Linus Bruhn aus Halle schafft es nicht ins Halbfinale

Die Teamfights bei "The Voice of Germany" sind vorbei, nun gehen die Coaches mit ihren Talenten ins Halbfinale.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR. – Die Battles sowie die Teamfights bei "The Voice of Germany" sind vorbei. Nun steht fest, wer es ins Halbfinale der Show geschafft hat.

Drei Talente aus Sachsen-Anhalt mussten bereits Abschied nehmen. Der Eisleber Marc Spitze (28) und Felix Hellwig (23) aus Magdeburg sind bei "The Voice of Germany" nicht mehr dabei. Sie konnten in den Battles nicht überzeugen.

"The Voice of Germany": Nur Greta Heimann schafft es ins Halbfinale

Die beiden Hallenser Greta Heimann (20) und Linus Bruhn (26) hatten sich bei den Teamfights der Konkurrenz gestellt. Dabei konnte die Hallenserin Greta Heimann ihren Erfolg von den Battles wiederholen. Damit sicherte sie sich einen Platz im Halbfinale.

In der letzten Runde der Teamfights war Linus Bruhn an der Reihe. Leider gab es für ihn keinen Platz im Halbfinale. Linus musste sich gegen Marvin aus Team Nico geschlagen geben.

Nun warten insgesamt 14 Künstlerinnen und Künstler auf ihr Ticket ins Finale. Die Coaches starten mit sehr unterschiedlicher Team-Größe.

Team Rea Garvey geht mit nur einem Talent ins Halbfinale der Musik-Show

Während Team Nico und Team Michi & Smudo mit jeweils vier Talenten in der kommenden Live-Show antreten, geht Coach Rea mit nur einem Talent ins Rennen: Max Pesé.

"Die Teamfights sind das schlimmste 'The Voice of Germany'-Erlebnis, das ich gemacht habe bis jetzt in 15 Jahren", gibt Rea gegenüber "Joyn" zu.

Dennoch ist Aufgeben keine Option. Er wisse, dass ein einziges starkes Talent ausreichen kann, um am Ende zu siegen. "Aber willst du meine ehrliche Meinung? Ich gewinne dieses Ding", so der Coach kämpferisch.

Überblick über die Kandidatinnen und Kandidaten der einzelnen Teams:

The Voice of Germany: Team Shirin

Ereza (James Brown – "I Got You (I Feel Good)")

Vasco José Mano (Demi Lovato – "Stone Cold")

Oxa (Michael Jackson – "Earth Song")

Diese Talente aus Team Shirin sind bereits ausgeschieden:

Selina Yek (Mia – Hungriges Herz)

Manuël Stepanova (Ne-Yo – So Sick)

Marin Vrdoljak (Justin Bieber – Lonely)

Kamai Kapric (Marilyn Monroe – Diamonds Are A Girl’s Best Friend)

Daiana „Di“ Vashakidze (Britney Spears – Toxic)

Friedrich Häntzschel (Tjark – Moodswings)

Jasmine Lajeunesse (Prince – Kiss)

Maël & Jonas (Maël & Jonas – I Swear To God)

Dustin Lukat (Noah Kraus x Wir sind Helden - "Nur Ein Wort")

Igor Santos Barbosa (Céline Dion - "My Heart Will Go On")

Maesra (Mero - "Statement")

The Voice of Germany: Team Rea

Max Pesé (Ray Charles – "Hallelujah, I Love Her So")

Diese Talente aus Team Rea sind bereits ausgeschieden:

Boysie White (James Brown – It’s A Man’s Man’s Man’s World)

Sarah Hübers (Udo Lindenberg – Wieder genauso)

Tobias Dietzek (Europe – The Final Countdown)

David & Alicia (Nina Chuba – Fata Morgana)

Ryan Bridge Madrid (Sia – Titanium)

Viviana Milioti (Queen – Who wants to live forever)

John Cadeliña (Daniel Bedingfield – If You're Not The One)

Cara Kienzle (Ayliva – Hässlich)

Brunel Raherinandrasana (Ben L'Oncle Soul – Soulman)

Andrea Galetti (Adele – Rolling In The Deep)

Julia Wolf (Pat Benatar - "Heartbreaker")

Joy Krüger (Roxette - "Listen To Your Heart")

Elba Band (ukrainisches Volkslied - "Verbowaya Doshchechka")

Linus Bruhn (Noah Cyrus - July)

Luise Neubig (Adele - "Million Years Ago")

Keule (AC/DC - "You Shook Me All Night Long")

The Voice of Germany: Team Nico

Greta Heimann (Philipp Poisel – "Eiserner Steg")

Anne Mosters (Kelly Clarkson – "Because Of You")

Marvin Tapper (James Arthur – "September")

Louk Jones (Linkin Park – "Crawling")

Diese Talente aus Team Nico sind bereits ausgeschieden:

Luciana Da Silva Alves (Mary J. Blige – No More Drama)

Eugenie Moine (Dua Lipa – New Rules)

Marc Spitze (Foo Fighters – Best Of You)

Svenia Tavares Couto Ribeiro (Kings of Leon – Sex On Fire)

Ikaros (Zach Bryan – Something In The Orange)

Nadia und Annika Schüler (Madeline Juno, Max Giesinger – Nur kurz glücklich)

Olena Slobodyska (Malena - "La Voix")

Zeynep Avci (Sezen Aksu - "Unutamam")

Laura Kensy (Zartmann x Ski Aggu - "Wie Du Manchmal Fehlst")

The Voice of Germany: Team Michi & Smudo

Bernarda Brunovic (Christina Aguilera – "Fighter")

Lisa Asante (Idina Menzel – "Let It Go")

Karl Frierson II. (The Temptations – "My Girl")

Clifford Dwenger (Kendrick Lamar – "DNA.")

Diese Talente aus Team Michi & Smudo sind bereits ausgeschieden:

Rita van Nek (Rod Stewart – Sailing)

Christopher Mathis (Tim Bendzko – Ich Laufe)

Marlon Ernst (Marlon Knauer – Was Immer Du Willst)

Denisa Allegra (Gloria Gaynor – I Will Survive)

Jermain Joeweia Burford (Marvin Gaye – I Heard It Through The Grapevine)

Pascal Wulfes (Labrinth – Jealous)

Kevin Scheiwiller (Mumford & Sons – Little Lion Man)

Felix Hellwig (Green Day – Basket Case)

Samira Hofbauer (Demi Lovato – Anyone)

Simone Kotowski (The Carpenters - "They Long To Be Close To You")

Amelie Fritz (Ella Fitzgerald - "It's A Lovely Day Today")

Jazzy Gudd (Nina Chuba - "Ich Hass Dich")

Lily MacKay (Whitney Houston - "Greatest Love Of All")

The Voice of Germany: Team Calum

Vincent Rinne - (Jeremias – "Meer")

Joelisa Serwah André (Melanie Martinez – "Pacify Her")

Diese Talente aus Team Calum sind bereits ausgeschieden:

Rachel Leggio (Blue - "A Chi Mi Dice")

Salvatore Tocco (Billie Eilish - "Birds of a Feather")

Gwendolin Reinicke (Cyndi Lauper - "True Colors")

Aura Ray (Chappell Roan - "Good Luck, Babe!")

Benedikt Froihofer (The Beatles - "Yesterday")

Tobias Dietzek (Europe - "The Final Countdown")

Sophia Brabetz (Sigrid - "Dynamite")

Tina Ruseva (Jessie J - "Do It Like A Dude")

Lara Samira Will (Elton John - "Your Song")

Denia Weber (SIX - The Musical - "Heart of Stone")

Das Halbfinale von "The Voice of Germany" läuft am 5. Dezember um 20.15 Uhr in Sat.1. Das Finale findet am Freitag, dem 12. Dezember 2025, statt.