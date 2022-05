Virologe rät zum Abwarten: Vierte Corona-Impfung in Sachsen-Anhalt kaum genutzt

Empfohlen, aber selten genutzt: Die vierte Corona-Impfung haben in Sachsen-Anhalt bislang erst rund drei Prozent der Bevölkerung erhalten.

Halle/MZ - Bereits seit Februar empfiehlt die Ständige Impfkommission (Stiko) Menschen über 70 eine vierte Corona-Impfung, aber genutzt haben sie in Sachsen-Anhalt bislang nur wenige: Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Magdeburg erhielten bis Mitte Mai gerade einmal 3,1 Prozent der Menschen im Land eine zweite Boosterimpfung. Dabei ist mehr als jeder vierte Sachsen-Anhalter über 65 Jahre alt, hinzu kommt das Personal in Kliniken und Pflegeheimen, für das die vierte Impfung ebenfalls empfohlen wird. Zum Vergleich: Eine Zweitimpfung haben inzwischen knapp drei Viertel der Bevölkerung erhalten. Virologe Klaus Stöhr sieht gute Gründe für ihr Zögern: „Sich jetzt impfen zu lassen, ist unvernünftig“, sagt Stöhr der MZ. Der Virologe betont: Eine zweite Auffrischungsimpfung sei zwar sinnvoll - aber nicht jetzt.