Eine ganze Reihe von AfD-Politikern aus Sachsen-Anhalt beschäftigt Verwandte anderer Abgeordneter - auf Steuerzahlerkosten. Um das zu stoppen, fordern Koalitionspolitiker von SPD und FDP jetzt eine zügige Gesetzesverschärfung.

Wegen Vetternwirtschaft-Affäre der AfD: Koalitionspolitiker wollen Gesetzesverschärfung

Guido Kosmehl (FDP) setzt sich für strengere Regeln im Landtag von Sachsen-Anhalt ein, um Anstellungen von Verwandten bei Abgeordneten zu unterbinden.

Magdeburg/MZ - Die Affäre um Vetternwirtschaft in Sachsen-Anhalts AfD könnte zu einer Gesetzesverschärfung im Landtag führen. Die Koalitionsfraktionen von SPD und FDP zeigten sich am Mittwoch auf MZ-Anfrage offen für strengere Regeln.