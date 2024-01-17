Wer seine Steuererklärung abgibt, möchte am liebsten recht schnell den Bescheid des Finanzamtes bekommen. Doch mitunter müssen Steuerpflichtige einige Zeit warten, denn die regionalen Unterschiede in Sachsen-Anhalt sind groß.

So lange müssen Sachsen-Anhalter auf den Bescheid der Steuererklärung warten

Die Finanzämter in Sachsen-Anhalt brauchten 2025 durchschnittlich 50,4 Tage, um Steuererklärungen zu bearbeiten.

Halle (Saale)/Magdeburg. – Steuerpflichtige in Sachsen-Anhalt haben 2025 im Durchschnitt 50,4 Tage auf ihren Steuerbescheid gewartet. Damit liegen die Finanzämter in der Region auf dem achten Platz im Vergleich mit anderen Bundesländern, wie aus einer Erhebung des Portals "Lohnsteuer-kompakt" hervorgeht.

Besonders schnell waren laut der Erhebung die Finanzämter in Berlin, die durchschnittlich 46,3 Tage für die Bearbeitung der Steuererklärung benötigten. Auf dem letzten Platz liegen die Behörden in Bremen, die durchschnittlich erst nach 74,3 Tagen den Steuerbescheid verschickten. Der bundesweite Durchschnitt beträgt 50,2 Tage.

Schnellstes Finanzamt in Sachsen-Anhalt: Salzwedel mit 39 Tagen

Auch bei den 14 Finanzämtern in Sachsen-Anhalt zeigen sich deutliche Unterschiede bei der Bearbeitungsdauer. Am schnellsten war 2025 das Finanzamt Salzwedel. Für die Bearbeitung einer Steuererklärung brauchte die Behörde laut der Erhebung durchschnittlich 39,3 Tage.

Das zweitschnellste Finanzamt in Sachsen-Anhalt war 2025 das Finanzamt Dessau-Roßlau (42,6 Tage Bearbeitungszeit), das drittschnellste das Finanzamt Naumburg (43,1 Tage Bearbeitungszeit).

Das langsamste Finanzamt in Sachsen-Anhalt war im vergangenen Jahr das Finanzamt Genthin mit mehr als 71 Tagen Bearbeitungszeit.

So lange brauchten die Finanzämter in Sachsen-Anhalt 2025 für eine Steuererklärung:

Bitterfeld-Wolfen : 44,4 Tage

: 44,4 Tage Dessau-Roßlau : 42,6 Tage

: 42,6 Tage Eisleben : 44,3 Tage

: 44,3 Tage Genthin : 71,5 Tage

: 71,5 Tage Haldensleben : 52,1 Tage

: 52,1 Tage Halle : 52,5 Tage

: 52,5 Tage Magdeburg : 57,4 Tage

: 57,4 Tage Merseburg : 46,0 Tage

: 46,0 Tage Naumburg : 43,1 Tage

: 43,1 Tage Quedlinburg : 44,5 Tage

: 44,5 Tage Salzwedel : 39,3 Tage

: 39,3 Tage Staßfurt : 45,8 Tage

: 45,8 Tage Stendal : 61,4 Tage

: 61,4 Tage Wittenberg: 59,5 Tage

In zehn Bundesländern waren die Finanzämter 2023 langsamer als im Vorjahr

Insgesamt, so urteilt das Lohnsteuer-Portal, hätten sich die Bearbeitungszeiten vieler Finanzämter in Deutschland im Vergleich zu den Vorjahren verkürzt. Dass es dennoch große Unterschiede gibt, habe mehrere Gründe, so das Portal.

Dazu würden die personelle Ausstattung der Finanzämter gehören, der Digitalisierungsgrad und die Anzahl komplexer Steuerfälle. Auch unvollständige Steuererklärungen würden oft für Rückfragen sorgen und die Zeit verlängern.

Die Durchschnittszahlen der Bearbeitungszeiten der Finanzämter wurden laut Angaben des Portals auf der Grundlage von mehr als einer Million anonymisierter Steuererklärungen, die über die Website Lohnsteuer-kompakt.de erstellt wurden, berechnet.

Insgesamt wurden die Bearbeitungszeiten von 482 Finanzämtern in Deutschland ausgewertet, die mindestens 50 Steuererklärungen bearbeitet haben.