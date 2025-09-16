Die „Junge Alternative“ galt als besonders radikal, wegen des Verbotsrisikos löste sie sich im März auf. Sachsen-Anhalts Verfassungsschutz hat Ex-Mitglieder weiter auf dem Schirm – sie schmieden bereits neue Pläne.

Jochen Hollmann, Chef des Verfassungsschutzes in Sachsen-Anhalt, sieht die Strukturen der AfD-Jugend weiterhin als aktiv an.

Magdeburg/MZ - Aus Angst vor einem Verbot löste sich die rechtsextreme AfD-Jugendorganisation „Junge Alternative“ (JA) im März auf – nun laufen die Planungen zur Neugründung unter dem Dach der Mutterpartei. Ende November werde im hessischen Gießen eine neue Jugendorganisation auf Bundesebene gegründet, sagte Sachsen-Anhalts AfD-Sprecher Patrick Harr auf MZ-Anfrage. „Kurz darauf soll die Gründung des Landesverbandes Sachsen-Anhalt erfolgen.“