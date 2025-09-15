Im Dessauer Theater fand vor 75 Jahren ein spektakulärer Schauprozess statt. Der Kulturverein Ost format erzählt davon in einem Hörstück, das unter freiem Himmel uraufgeführt wird.

Prozess im Theater: Urteilsverkündung 1950 gegen die Leitung der Dessauer Deutschen Continentalen Gas-Gesellschaft. Den Prozess führte die Vizepräsidentin des Obersten Gerichts, Hilde Benjamin (am Tisch Bildmitte).

DESSAU-ROSSLAU/MZ. - Karl-Eduard von Schnitzler war auch dabei. 32 Jahre alt ist der Kommentator des Deutschlandsenders, des späteren Radiosenders Stimme der DDR. Ein Foto zeigt den SED-Propagandisten im April 1950 im Dessauer Theater. Einen Wollschal um den Hals geschlungen, in der linken Hand eine Tabakpfeife, sitzt Schnitzler an der Seite einer jungen Frau, die ein wuchtiges Tonbandgerät bedient. Was da auf den Bändern aufgezeichnet wurde, ist jetzt – 75 Jahre danach – in neuer Fassung hörbar gemacht worden.