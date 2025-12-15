In ihrem Programm fordert die rechtsextreme Partei den Pflichtdienst in Uniform. Wie ihr sachsen-anhaltischer Spitzenkandidat Siegmund nun einen jähen Kurswechsel erklärt.

Höcke macht es vor - AfD wendet sich auch in Sachsen-Anhalt von der Wehrpflicht ab

Magdeburg/MZ - „Wir. Dienen. Deutschland“ – mit diesem Slogan bringt die Bundeswehr seit mehr als zehn Jahren ihr Selbstverständnis auf den Punkt. Mit einer verpflichtenden Musterung will die Bundespolitik diesen Dienst jetzt stärker ins öffentliche Bewusstsein bringen – Sachsen-Anhalts größte Oppositionsfraktion, die AfD, hält davon allerdings gar nichts.