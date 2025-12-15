Glatte Straßen in Sachsen-Anhalt sind am Montag die Ursache für zahlreiche Unfälle gewesen. So krachte beispielsweise in Niederndodeleben ein Auto in eine Hauswand.

In Sachsen-Anhalt ist es am Montagmorgen zu zahlreichen Glätteunfällen gekommen.

Magdeburg/Halle (Saale). - Glatte Straßen haben am Montagmorgen für mehrere Unfälle in Sachsen-Anhalt gesorgt. So krachte beispielsweise ein Auto in Niederndodeleben (Landkreis Börde) gegen eine Hauswand, wie die Polizei mitteilt. Die Autofahrerin wurde dabei leicht verletzt.

In Barneberg (Landkreis Börde) rutschte ein Fahrzeug in ein anderes. Hier blieb es bei einem Blechschaden. In Wedringen (Landkreis Börde) kam eine Fahrerin von der Fahrbahn ab, ihr Wagen stieß gegen einen Baum. Auf der B81 nahe der Abfahrt Langenweddingen (ebenfalls Landkreis Börde) prallte eine Fahrzeugführerin mit ihrem Wagen gegen eine Leitplanke.

Glätte auf den Straßen in Sachsen-Anhalt sorgt für mehrere Unfälle

Auch im Salzlandkreis ereigneten sich mehrere Unfälle: Auf der K1302 zwischen Athensleben und Groß Börnecke verlor am Montagmorgen eine 38-Jährige die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach rechts von der Straße ab. Das Auto, so die Polizei weiter, kam schließlich im Straßengraben zum Stehen. Die Frau sei mit Verdacht auf ein Schleudertrauma in ein Krankenhaus gebracht worden.

Ebenfalls aufgrund von Straßenglätte kam ein Pkw auf der L31 nahe Tangerhütte (Landkreis Stendal) von der Straße ab, so die Polizei zu diesem Unfall. Während der 58-jährige Fahrer unverletzt blieb, zog sich die 16-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen zu.

Glatte Fahrbahn: Auto überschlägt sich nahe Storkau

Auf der K1036 nahe Storkau (Landkreis Stendal) kam ein 36-Jähriger mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab. Der Pkw überschlug sich den Angaben zufolge und kam auf dem Dach liegend zum Stehen. Der Fahrer hatte Glück und wurde bei dem Unfall nicht verletzt, teilt die Polizei mit.

Allein im Landkreis Harz zählte die Polizei rund 20 Unfälle, die auf überfrierende Nässe auf den Straßen zurückzuführen waren. Bei mindestens zehn Unfällen wurden Personen verletzt, so die Polizei zu dieser Bilanz.

Die Polizei appellierte an Autofahrer und Radfahrer, ihre Fahrweise an die Witterungsverhältnisse anzupassen.