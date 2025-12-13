Vor 50 Jahren lief Václav Vorlíceks Film über Aschenbrödel, die böse Stiefmutter und den Prinzen zum ersten Mal im Fernsehen. Heute wäre Weihnachten ohne die Geschichte möglich. Aber sinnlos.

“Drei Haselnüsse für Aschenbrödel” begeistert auch nach 50 Jahren noch Millionen.

Halle/MZ. - Es ist die größte Weihnachtsgeschichte aller Zeiten, 83 Minuten Drama, Liebe, Verzweiflung und Glück. Das vor 52 Jahren als tschechisch-deutsche Co-Produktion gedrehte Märchen „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ verzaubert seit einem halben Jahrhundert Fernsehzuschauer wie kaum ein anderer Film.