Vergnügungsreisen auf Staatskosten? „V-Mann enttarnt“ - AfD-Politiker Schmidt erntet Hass nach Vorwürfen gegen Parteifreunde

Nachdem der AfD-Politiker Jan Wenzel Schmidt schwere Vorwürfe gegen Parteifreunde erhoben hat, erreichen ihn nun reihenweise Feindseligkeiten und Drohungen. Doch auch Finanzprüfer in Sachsen-Anhalt werden jetzt hellhörig.