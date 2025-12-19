Vergnügungsreisen auf Staatskosten? „V-Mann enttarnt“ - AfD-Politiker Schmidt erntet Hass nach Vorwürfen gegen Parteifreunde
Nachdem der AfD-Politiker Jan Wenzel Schmidt schwere Vorwürfe gegen Parteifreunde erhoben hat, erreichen ihn nun reihenweise Feindseligkeiten und Drohungen. Doch auch Finanzprüfer in Sachsen-Anhalt werden jetzt hellhörig.
19.12.2025, 16:29
Magdeburg/MZ - Sachsen-Anhalts Landtagsverwaltung geht schweren Vorwürfen des AfD-Politikers Jan Wenzel Schmidt gegen Parteifreunde nach. Laut Schmidt sollen maßgebliche AfD-Politiker aus Sachsen-Anhalt über Jahre hinweg private Vergnügungsreisen unter dem Deckmantel des Abgeordnetenmandats veranstaltet haben.