Vergnügungsreisen auf Staatskosten? „V-Mann enttarnt“ - AfD-Politiker Schmidt erntet Hass nach Vorwürfen gegen Parteifreunde

Nachdem der AfD-Politiker Jan Wenzel Schmidt schwere Vorwürfe gegen Parteifreunde erhoben hat, erreichen ihn nun reihenweise Feindseligkeiten und Drohungen. Doch auch Finanzprüfer in Sachsen-Anhalt werden jetzt hellhörig.

Von Jan Schumann 19.12.2025, 16:29
Vergnügungsreisen auf Steuerzahlerkosten? Nach seiner Kritik an Parteikollegen erhält AfD-Politiker Jan Wenzel Schmidt etliche Hassnachrichten im Internet.
Vergnügungsreisen auf Steuerzahlerkosten? Nach seiner Kritik an Parteikollegen erhält AfD-Politiker Jan Wenzel Schmidt etliche Hassnachrichten im Internet. (Foto: Peter Gercke/dpa)

Magdeburg/MZ - Sachsen-Anhalts Landtagsverwaltung geht schweren Vorwürfen des AfD-Politikers Jan Wenzel Schmidt gegen Parteifreunde nach. Laut Schmidt sollen maßgebliche AfD-Politiker aus Sachsen-Anhalt über Jahre hinweg private Vergnügungsreisen unter dem Deckmantel des Abgeordnetenmandats veranstaltet haben.