Der Urlaub in Las Vegas wurde für Lucas Sielaff aus Bad Bibra zum Alptraum. Zwei Wochen saß er in einem Abschiebegefängnis. Nur weil seine Verlobte aufopferungsvoll um ihn kämpfte, konnte er zurück in seine Heimat.

Bad Bibra/Las Vegas/MZ. - Die Strapazen der vergangenen Wochen sind Lucas Sielaff am Telefon noch anzuhören. Er spricht langsam, wirkt schläfrig. „Der Jetlag ist noch spürbar“, sagt der 25-Jährige, der in Bad Bibra (Burgenlandkreis) wohnt. Am Donnerstag kehrte Sielaff aus Kalifornien zurück. Von San Diego aus landete er in München. Das Flugzeug bestieg der junge Mann aus Sachsen-Anhalt allerdings in Handschellen. „Ich war zwei Wochen in US-Haft“, erzählt Sielaff. „Trotz gültiger Reisegenehmigung wurde ich festgehalten – das war wie in einem schlechten Film.“