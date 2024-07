Ermittlungen im Reichsbürger-Komplex um Prinz Reuß laufen nun auch in Sachsen-Anhalt: Eine Ex-Polizistin aus Mansfeld-Südharz soll Unterstützer für die Umsturztruppe gesucht haben. Die Generalstaatsanwaltschaft Celle rückte in Allstedt zur Razzia an.

Magdeburg/MZ - Als er noch nicht im Gefängnis saß, soll sich der Angeklagte am Telefon mit den Worten „Exilregierung Fürstentum Reuß“ gemeldet haben: Seit Mai steht Heinrich XIII. Prinz Reuß in Frankfurt am Main vor Gericht, es ist einer der größten Anti-Terrorprozesse in der Geschichte der Bundesrepublik. Der 72-jährige Reichsbürger soll Kopf einer konspirativen Terror-Organisation gewesen sein, die laut Ermittlern den gewaltsamen Umsturz in Deutschland plante. Dafür soll sie Waffen und Munition gesammelt haben – die Bundesanwaltschaft glaubt, dass bundesweit mehr als 280 „Heimatschutzkompanien“ als Unterstützung aufgebaut werden sollten. Und in angezapften Telefonaten hörten Verfassungsschützer laut „Spiegel“ mit, wie Reuß vor seiner Verhaftung offenbar von der Macht träumte.