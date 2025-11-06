In Sachsen-Anhalt hat sich die Koalition aus CDU, SPD und FDP auf ein Gesetzespaket für mehr Sicherheit geeinigt. Es geht um Drohnenabwehr, häusliche Gewalt und „Taser“ als neuen Teil der Polizeiausrüstung.

Taser für die Polizei, Fußfessel für Frauenschläger: Koalition einigt sich auf Sicherheitspaket

Magdeburg/MZ - Sachsen-Anhalts Polizei und Justiz sollen nach dem Willen der Regierungskoalition in Sachsen-Anhalt zahlreiche neue Befugnisse erhalten. Im Fokus stehen die Bekämpfung häuslicher Gewalt, der Schutz vor kriminellen Drohneneinsätzen und eine bessere Ausrüstung für Polizeibeamte, wie der SPD-Innenpolitiker Rüdiger Erben am Donnerstag erklärte. „Das wird ein großes Gesetz werden“, sagte der Landtagsabgeordnete in Magdeburg über die frisch besiegelte Einigung.