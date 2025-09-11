weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Mitteldeutschland
    3. >
  3. Sachsen-Anhalt
    4. >

  4. Besorgt über Femizide: Sachsen-Anhalts Innenministerin kündigt elektronische Fußfessel gegen häusliche Gewalt an

Besorgt über Femizide Sachsen-Anhalts Innenministerin kündigt elektronische Fußfessel gegen häusliche Gewalt an

Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zieschang zeigt sich besorgt über die zunehmende Zahl von Femiziden. Jetzt kündigt sie an, elektronische Fußfesseln gegen Gewalttäter einsetzen zu wollen. Dafür soll das Landesgesetz geändert werden.

Von Jan Schumann 11.09.2025, 06:00
Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) will die elektronische Fußfessel gegen häusliche Gewalt einsetzen.
Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) will die elektronische Fußfessel gegen häusliche Gewalt einsetzen. (Foto: picture alliance / dpa / Klaus-Dietmar Gabbert)

Magdeburg/MZ - Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) hat die Nutzung elektronischer Fußfesseln zur Verhinderung von häuslicher Gewalt und Femiziden angekündigt. „Die bundesweite Einführung der elektronischen Fußfessel zum Schutz vor häuslicher Gewalt nach spanischem Vorbild unterstütze ich sehr“, sagte Zieschang der MZ. „Erst durch eine solche bundesweite Regelung werden potentielle Opfer besser geschützt.“