Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zieschang zeigt sich besorgt über die zunehmende Zahl von Femiziden. Jetzt kündigt sie an, elektronische Fußfesseln gegen Gewalttäter einsetzen zu wollen. Dafür soll das Landesgesetz geändert werden.

Magdeburg/MZ - Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) hat die Nutzung elektronischer Fußfesseln zur Verhinderung von häuslicher Gewalt und Femiziden angekündigt. „Die bundesweite Einführung der elektronischen Fußfessel zum Schutz vor häuslicher Gewalt nach spanischem Vorbild unterstütze ich sehr“, sagte Zieschang der MZ. „Erst durch eine solche bundesweite Regelung werden potentielle Opfer besser geschützt.“