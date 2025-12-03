Der Magdeburger Todesfahrer Taleb A. erfüllte laut Polizei-Wissenschaftlern die klassischen Kriterien potenzieller Amokläufer. Jetzt will das LKA ein Frühwarnsystem – andere Bundesländer haben es längst.

Nach Todesfahrt von Taleb A.: Sachsen-Anhalt will Früherkennungssystem für Attentäter

Der Magdeburg-Attentäter Taleb A. steht derzeit vor Gericht in Magdeburg.

Magdeburg/MZ - Infolge des Anschlags in Magdeburg will Sachsen-Anhalts Polizei im Jahr 2026 ein Früherkennungssystem für potenzielle Attentäter und Amokläufer in Betrieb nehmen. Das kündigte Birgit Specht, Chefin des Landeskriminalamts (LKA), am Mittwoch im Untersuchungsausschuss im Landtag an. Das System solle Anfang 2026 greifen, um „landesweit einheitliche Risikobewertungen“ für potenziell gefährliche Täter zu ermöglichen, sagte sie.