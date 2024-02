Verdi ruft erneut zu Warnstreiks im ÖPNV in Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen auf. Der Streik soll vom Montag, dem 26. bis Samstag, dem 2. März stattfinden. Welche Strecken in Sachsen-Anhalt bestreikt werden sollen, will Verdi noch bekannt geben.

Auch in Halle will Verdi ab Montag, 26. Februar, wieder den Nahverkehr bestreiken.

Halle (Saale)/Magdeburg/DUR. - Ab Montag, 26. Februar, bis zum Samstag, 2. März, will die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) wieder den Nahverkehr in Mitteldeutschland bestreiken. Dies gab Verdi in einer Pressemitteilung vom 22. Februar bekannt. Hauptstreiktag soll der 1. März sein, der gleichzeitig auch Klimastreiktag ist, heißt es. Wann und wo der Wellenstreik jeweils in Sachsen-Anhalt stattfindet, will Verdi noch bekannt geben.

Verdi: Erneute Streiks in ganz Mitteldeutschland geplant

In den Bundesländern Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen wird in diesem Zeitraum an unterschiedlichen Tagen gestreikt. Diese sollen vornehmlich ganztags und überwiegend mehrtägig stattfinden.

Paul Schmidt, Verhandlungsführer für den Verkehrsbereich in der mitteldeutschen Region, erklärt: "Wir beraten mit den regionalen Tarifkommissionen die Schwerpunkte für unsere drei Bundesländer. Die Entscheidung, in welchen Zeiträumen und Regionen zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen wird, werden wir uns nicht leicht machen."

Hauptstreiktag ist der Klimastreiktag

Damit es für die Fahrgäste nicht zu Komplikationen kommt, hat Verdi zugesagt, die Streikplanungen über die Pressestelle des Landesbezirkes frühzeitig veröffentlichen.

Am 1. März sollen die meisten regionalen Streiks durchgeführt stattfinden. Dies ist gleichzeitig der Klimastreiktag, zu dem Fridays for Future aufgerufen habe. Fridays for Future unterstützt die ÖPNV-Beschäftigten im Streik für bessere Arbeitsbedingungen und die Verkehrswende.

Streik: Städte Halle und Magdeburg warten auf Informationen

Auf Anfrage bei der Havag hieß es, dass Verdi noch keine weiteren Informationen zum Streik bekannt gegeben hat. "Uns ist lediglich bekannt, dass es sich um einen bundesweiten Wellenstreik handeln soll", erklärte eine Havag-Pressesprecherin.

Auch die Magdeburger Verkehrsbetriebe warten auf Informationen zum Wellenstreik. "Allein die Gewerkschaft Verdi kündigt die Streiks an. Bislang sind uns als MVB noch keine genauen Details dazu bekannt. Im Sinne unserer Fahrgäste hoffen wir und appellieren an Verdi, die genauen Tage frühzeitig bekannt zugeben", erklärte Pressesprecher Tim Stein auf Anfrage.