Streik bei der Havag Erneuter Havag-Streik in Halle: Was Fahrgäste darüber denken

Bereits das zweite Mal in diesem Monat legen viele Beschäftigte der Havag die Arbeit nieder und damit den Bus- und Tramverkehr in Halle (Saale) lahm. Was die Fahrgäste darüber denken.