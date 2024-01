Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ - Einst erklang ihr Gezwitscher in Wohngebieten, Parks und Gärten – heute herrscht hier immer häufiger Stille: Der Bestand der Vögel in Sachsen-Anhalt schrumpft zum Teil rapide. Das ist das Ergebnis einer Wintervogelzählung in 1.786 Gärten, zu der der Naturschutzbund (Nabu) aufgerufen hat. Demnach ging die Zahl der Vögel seit 2011 um rund ein Viertel zurück. „Wir haben insgesamt einen kontinuierlichen Rückgang“, sagte Nabu-Sprecherin Silvia Teich der MZ. Manche Arten trifft der Schwund zudem besonders stark. So sank die Zahl der gesichteten Bluthänflinge, Rotdrosseln und Sturmmöwen innerhalb eines Jahres um 90 Prozent und mehr.