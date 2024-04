2023 lösten Polizisten in Naumburg ein rechtsextremes Konzert mit 140 Teilnehmern auf. Nun wird bekannt: Auch Unterstützer des verbotenen „Blood and Honour“-Netzwerks sollen vor Ort gewesen sein. Die Staatsanwaltschaft Halle ermittelt wegen Verstoßes gegen das Vereinigungsverbots.

Staatsanwaltschaft Halle ermittelt wegen Nazi-Konzerts mit „Blood and Honour“-Beteiligung

„Blood and Honour“: Unterstützer des rechtsextremen Netzwerks blieben auch nach dem Verbot aktiv – hier beschlagnahmte Szenekleidung von 2004.

Naumburg/Halle/MZ - Eigentlich ist das rechtsextreme „Blood and Honour“-Netzwerk seit dem Jahr 2000 in Deutschland verboten: Doch Ermittlungen der Justiz in Sachsen-Anhalt legen jetzt nahe, dass Unterstützer und frühere Kader der selbsternannten „Blut und Ehre“-Organisation weiterhin im Untergrund aktiv sind.