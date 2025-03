Magdeburg/MZ - Der Landesrechnungshof hat öffentlich gemacht, worüber bislang allenfalls der Innenausschuss vertraulich unterrichtet war: Die Liste der im Landeskriminalamt verschwundenen Waffen ist länger als bislang bekannt. Weitere zwölf gefährliche Gegenstände sind nicht dort, wo sie sein sollten, darunter auch drei Granatwerfer oder zumindest wesentliche Teile davon. Landesrechnungshofpräsident Kay Barthel hat recht mit seiner Einschätzung: Den Bürger schaudert es bei solchen Nachrichten.

Granatwerfer sind Kriegswaffen, wir sehen sie derzeit oft in Fernsehberichten aus der Ukraine. Wer eine solche Waffe samt Munition hat, kann ein gepanzertes Fahrzeug zerstören, ein Polizeirevier angreifen oder schwere Schäden an Wohngebäuden anrichten. Wie kann es sein, dass derlei einfach verschwindet? Und das ausgerechnet aus dem, wie es heißt, „sichersten Bereich des Landeskriminalamts“?

Offenbar hatte niemand den Überblick über Waffen und Munition

Im schlimmsten Fall haben die verschwundenen Waffen den Weg zu Verbrechern oder Staatsfeinden gefunden und werden eines Tages eingesetzt. Im günstigsten Fall lagern sie noch in irgendeinem Behördenwinkel oder wurden – ohne ordentliche Dokumentation – zerstört. So oder so: Dass das Landeskriminalamt offenbar über Jahre hinweg keinerlei Übersicht über die gehorteten Waffen hatte und Verluste so nicht einmal bemerken konnte, spricht für skandalösen Schlendrian.

Sowohl die amtierende LKA-Chefin als auch ihr Vorgänger tragen dafür die Verantwortung. Dass laut Landesrechnungshof Handlungsanweisungen aus dem Ministerium fehlten, macht das Versagen komplett. Im LKA muss dringend jemand für Ordnung sorgen.

Vor allem Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) darf nicht ruhen, bis die Vorgänge vollständig aufgeklärt und alle Waffen sicher in Verwahrung sind. Das ist sie auch jenen Beamten schuldig, die ihren Dienst täglich korrekt und verantwortungsbewusst erfüllen.