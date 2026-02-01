Sachsen-Anhalt glänzt in einem neuen Bundesland-Ranking der Stiftung Familienunternehmen mit guter Zukunftsperspektive. Allerdings benennen Leibniz-Forscher auch große Schwächen in den Behörden.

Schwache Behörden, Lob für Finanzplanung: So sehen Forscher den Standort Sachsen-Anhalt

Der Unternehmensstandort Sachsen-Anhalt präsentiert sich laut Forschern des Leibniz-Zentrums in Mannheim mit Licht und Schatten.

Magdeburg/MZ - Sachsen-Anhalt gehört zu den Bundesländern, die sich am nachhaltigsten für die Zukunft aufstellen. Zu diesem Ergebnis kommt eine neue Standort-Vergleichsstudie der Stiftung Familienunternehmen. Demnach landet das Land im Vergleich der „Zukunftsorientierung der Länderhaushalte“ bundesweit auf dem dritten Platz – nach Bayern und Baden-Württemberg und vor Thüringen und Sachsen.