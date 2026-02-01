Wer der Maler Michael Triegel ist und wie er über Jahre am Naumburger Marienaltar arbeitete, das zeigt Paul Smaczny in einem Kinofilm. In der Domstadt feierte er seine Vorpremiere.

NAUMBURG/MZ. - Am stärksten sind dann doch die Momente, in denen die Kamera dem Künstler buchstäblich über die Schulter schaut. Indem sie den Malgrund zeigt und die Hand, mit der Michael Triegel in die mit dem Kohlestift skizzierten Umrisse seiner Figuren die Farbe aufträgt. Oder später eine zweite auf die erste Farbschicht. Etwa, als er das hellere Blau des Kopftuches seiner Naumburger Maria mit dem dunkleren, aus dem Lapislazuli-Stein gewonnenen Blau verstärkt. In solchen Situationen teilt der Zuschauer Momente von seltener Intensität. Momente, in denen sich mitteilt, was sonst im Verborgenen bleibt: Konzentration, Anspannung, ein ständiges handwerkliches Risiko.