Viele Kommunen hoffenn auf Zuschüsse für in die Jahre gekommene Schulgebäude. Im Bild die Spiegel-Grundschule in Halberstadt (Landkreis Harz).

Magdeburg/MZ - Das Magdeburger Regierungsbündnis aus CDU, SPD und FDP streicht in diesem und im nächsten Jahr mehrere große Infrastrukturprojekte zusammen. Ein versprochenes Schulbauprogramm in Höhe von 75 Millionen Euro ist abgesagt, ein Zuschuss von 35,5 Millionen Euro für den Neubau des Wasserwerks in Halle-Beesen fällt ebenfalls weg. Die Ausgaben für Landesstraßen werden um ein Fünftel gekürzt. Darauf haben sich die Koalitionsfraktionen in einem 14-stündigen Verhandlungsmarathon geeinigt.