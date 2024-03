Laut Deutschem Rotem Kreuz versuchen Kriminelle auch in Sachsen-Anhalt im Namen der Hilfsorganisation, sich Geld und Daten per Telefon zu erschleichen. Warum es die dubiosen Anrufer vor allem auf Pflegebedürftige abgesehen haben.

Kriminalität in Sachsen-Anhalt

Telefonbetrüger haben es in Sachsen-Anhalt derzeit vor allem auf pflegebedürftige Menschen abgesehen.

Halle/MZ - Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) in Sachsen-Anhalt warnt vor einer neuen Betrugsmasche. Kriminelle versuchen demnach sich im Namen des DRK per Telefon Geld und Informationen von Bürgern zu erschleichen. In letzter Zeit hätten bundesweit zahlreiche Menschen solche betrügerischen Anrufen erhalten, teilte der DRK-Landesverband mit. „Diese Anrufe stammen nicht vom DRK Sachsen-Anhalt“, betonte DRK-Landesgeschäftsführer Carlhans Uhle.