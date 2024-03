Dessau/MZ. - Eine 72-jährige Dessauerin hat am Mittwoch Strafanzeige wegen Betrugs erstattet.

Die Frau gab an, dass sie am Vortag in ihrem Briefkasten ein an sie adressiertes Schreiben vorgefunden habe, in dem sie aufgefordert wurde, einen Geldbetrag von knapp 350 Euro auf das angegebene Konto einer namentlich genannten Firma zu überweisen. Als Grund wurde angeführt, dass sie in der Vergangenheit hochwertige Bücher verkauft habe und somit ihre Daten in einem vermeintlichen „Bücherregister“ gespeichert wären. Um diese Daten zu löschen, wäre die Überweisung des Geldbetrages notwendig.

Da die Geschädigte weder ein Konto erstellt noch Bücher über diese Firma verkauft hat, vermutete sie einen Betrugsversuch.