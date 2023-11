Schnee und Eis Wie wird der Winter wirklich? Was Langzeitdaten für Sachsen-Anhalt sagen

Derzeit herrschen in Sachsen-Anhalt Schnee, Eis und Minusgrade vor – aber ob das so bleibt, ist nicht sicher. Und welche Rolle spielt der Klimawandel? Was meteorologische Daten verraten.