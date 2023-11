Die neue Woche in Sachsen-Anhalt beginnt in vielen Teilen des Landes winterlich. Bei Schnee, Regen und Temperaturen um den Gefrierpunkt kann es auf den Straßen glatt werden. Das sind die aktuellen Aussichten.

Schneefall und Glätte - So winterlich wird es in Sachsen-Anhalt

In Sachsen-Anhalt ist in dieser Woche vielerorts mit Schnee zu rechnen.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR/dpa - Ein winterlicher Start gab es bereits am Montag für die Menschen in Sachsen-Anhalt. Und auch am Dienstag ist hier vielerorts mit Schnee und Glätte zu rechnen. Demnach startet der Tag bewölkt und frostig, zeitweise fällt Schnee, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Wetter: Wetterdienst warnt vor Schnee und Glätte in Sachsen-Anhalt

Im Bergland schneit es durchweg - in tiefen Lagen werden 1 bis 5 Zentimeter, in höheren Lagen bis 20 Zentimeter Neuschnee erwartet. Dabei besteht Glättegefahr - bei Höchsttemperaturen zwischen minus ein und ein Grad, im Harz zwischen minus drei bis minus ein Grad.

Der Deutsche Wetterdienst hat zudem eine amtliche Warnung vor Schneefall der Stufe 2 von 4 herausgegeben, die aktuell für folgende Regionen Sachsen-Anhalts gilt:

Kreis Harz – Tiefland

Kreis Harz – Bergland (Oberharz)

Kreis Mansfeld-Südharz

Die Warnung gilt momentan von Montag, 27. November 2023, 12 Uhr, bis Dienstag, 28. November 2023, 12 Uhr. Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Warnung verlängert oder ausgeweitet wird.

Wettervorhersage: So wird das Wetter in Sachsen-Anhalt

In der Nacht zum Mittwoch lockert es teils etwas auf, gelegentlich treten Schneeschauer auf. Dadurch kommt es zu Glätte. Die Temperaturen fallen auf Werte zwischen minus sechs und minus drei Grad.

Der Mittwoch bleibt überwiegend stark bewölkt, zweitweise lockert es auf. Gelegentlich tritt leichter Schneefall auf. Die Höchstwerte liegen zwischen null und zwei, im Harz zwischen minus drei und null Grad. In der Nacht zum Donnerstag wird kaum Niederschlag erwartet, gebietsweise lockert es auf. Es kühlt auf Werte zwischen minus fünf und null Grad ab.