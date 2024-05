In den vergangenen Jahren entdeckte die Polizei immer wieder illegal eingereiste Flüchtlinge in Sachsen-Anhalt. Meist versteckten sie sich in den Laderäumen von Lkw. Nun wurde das Geschäft der Schlepper erstickt. Wie das gelungen ist.

Die Polizei kontrolliert verstärkt Kleintransporter auf Autobahnen. In Sachsen-Anhalt entdeckte sie dabei in den vergangenen Jahren immer wieder Flüchtlinge im Laderaum.

Halle/MZ - Kontrollen an den Bundesgrenzen haben die Schleusungskriminalität in Sachsen-Anhalt offenbar erstickt. Im laufenden Jahr registrierte die Bundespolizei im Land nicht einen Fall von Schleusung, im Vorjahr zählte sie lediglich acht illegale Einreisen. Das teilte die Bundespolizeidirektion im sächsischen Pirna auf MZ-Anfrage mit. Im Jahr 2021 stellten die Beamten demnach noch 30 Schleusungen fest – meist per Lkw. Ein Grund für den Rückgang seien die vorübergehend eingeführten Kontrollen an den Bundesgrenzen, sagte Inspektionssprecher Marcel Pretzsch. „Es ist festzustellen, dass die Häufigkeit vor allem der versuchten Behältnisschleusungen in Kleintransportern stark rückläufig ist“, so Pretzsch.