Halle/MZ - Bröckelnder Putz, kaputte Toiletten und zugige Fenster: Viele Schulen in Sachsen-Anhalt sind marode, Städte und Landkreise stecken in einem millionenschweren Investitionsstau. Zuletzt hatte die Grundschule Südstadt in Halle für Schlagzeilen gesorgt, nachdem Lehrer in einem Brandbrief unter anderem den Zustand des Gebäudes scharf kritisierten. „Viele mittlere Städte haben ihre Schulen in Ordnung gebracht. In anderen Kommunen sind die Gebäude stark renovierungsbedürftig“, sagt Bernward Küper, Landesgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes Sachsen-Anhalt. „Das hat etwas mit dem generellen Investitionsstau zu tun. Da stellt sich vor Ort die Frage, was man zuerst machen kann: die Straße oder die Schule.“

