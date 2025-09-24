Das Budget für Repräsentation wurde überraschend schnell geleert. Sachsen-Anhalts Landtagspräsident Gunnar Schellenberger reagiert - doch das schmeckt selbst Parteifreunden gar nicht.

Magdeburg/MZ - Dem Landtag geht das Geld für repräsentative Zwecke aus – und das schon ein Jahr vor Ende der Legislaturperiode. Landtagspräsident Gunnar Schellenberger (CDU) zieht nun Konsequenzen.