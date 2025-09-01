An der Regierung vorbei förderte Gunnar Schellenberger einst die Anwerbung von 5000 Usbeken. Jetzt pflegte der Christdemokrat erneut Kontakte nach Zentralasien - verborgen vor der Öffentlichkeit.

13-mal reiste Landtagspräsident Gunnar Schellenberger dienstlich in Ausland. Zwei der Trips waren bislang geheim.

Magdeburg/MZ - Sachsen-Anhalts Landtagspräsident Gunnar Schellenberger (CDU) hat im Juni zwei vom Landtag nicht publik gemachte Auslandsreisen unternommen. Ein dreitägiger Kurztrip führte ihn in den Kosovo, später flog er für sechs Tage nach Usbekistan. Anders als sonst üblich waren die Reisen in seinem öffentlichen Terminkalender nicht aufgeführt.