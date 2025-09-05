Radsport-Idol und Friedensfahrtsieger Sachsen-Anhalts Koalition will „Täve“ Schur in Hall of Fame des deutschen Sports
„Täve“ Schur gilt vielen Ostdeutschen als Radsportlegende: Doch bisher scheiterte seine Aufnahme in die Hall of Fame des deutschen Sports. Jetzt will sich Sachsen-Anhalts Koalition im Landtag für den Mann aus Heyrothsberge einsetzen.
Aktualisiert: 05.09.2025, 14:02
Magdeburg/MZ - Sachsen-Anhalts Landtag soll sich dafür einsetzen, dass Radsport-Idol Gustav Adolf „Täve“ Schur in die Hall of Fame des deutschen Sports aufgenommen wird. Diese Entscheidung sei „überfällig“, heißt es in einem Antrag der Koalition aus CDU, SPD und FDP, der kommenden Woche im Landtag diskutiert werden soll.