Am Freitagmorgen ist es auf der L15 bei Kläden in der Nähe eines Bahnübergangs zu einem Unfall gekommen. Ein Auto blendete das entgegenkommende Fahrzeug, sodass der Fahrer von der Straße abkam.

Am Bahnübergang in Kläden (Altmark) kam es am Freitagmorgen zu einem Unfall.

Kläden. - Am Freitagmorgen ist es auf der L15 am Bahnübergang in Kläden zu einem Unfall gekommen, wie die Polizei mitteilt.

Ein 64-Jähriger sei gegen 5.40 Uhr mit seinem Auto aus Kläden kommend in Richtung Steinfeld unterwegs gewesen. Ihm sei ein 42-Jähriger entgegengekommen, der ihn mit den Lichtern seines Fahrzeugs geblendet habe.

Der 64-Jährige kam dabei leicht in der Kurve von der Straße ab und touchierte das Auto auf der Gegenfahrbahn, so die Polizei. Verletzt wurde niemand.