In Sachsen-Anhalts Polizei gab es in den Jahren 2023 und 2024 insgesamt 18 rechtsextreme Verdachtsfälle. Das zeigen neue Daten des Innenministeriums. Unter anderem soll ein Beamter an einem Strand in Polen den Hitlergruß gezeigt haben.

Magdeburg/MZ - In Sachsen-Anhalts Polizei gab es in den vergangenen zwei Jahren 18 Verdachtsfälle, in denen Beamte mit mutmaßlich rechtsextremen Vorfällen aufflogen. Das geht aus einer Antwort des Landesinnenministeriums auf eine Kleine Anfrage der Landtagsabgeordneten Henriette Quade (fraktionslos) aus Halle hervor.