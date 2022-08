Sachsen-Anhalt will Schutzschirm für Stadtwerke aufspannen

Wie Sachsen-Anhalt in Not geratenen kommunalen Versorgern helfen will und welche Energiesparmaßnahmen sonst noch geplant sind.

Gas wird immer teurer - darunter ächzen auch die Stadtwerke. Sachsen-Anhalt will nun einen Schutzschirm aufspannen, um die Liquidität in Not geratener kommunaler Versorger zu sichern.

Magdeburg - Angesichts steigender Energiekosten will Sachsen-Anhalts Landesregierung einen Schutzschirm für die Stadtwerke im Land aufspannen. „Wir wollen die Liquidität kommunaler Unternehmen sichern, falls diese in Schwierigkeiten geraten“, kündigte Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) am Dienstag an. Dabei gehe es in erster Linie um Stadtwerke, deren Existenz bei Bedarf mit Darlehen gesichert werden könne. Auf eine Summe, mit der ins Schlingern geratenen Versorgern geholfen werden soll, legt sich die Landesregierung nicht fest. Finanzminister Michael Richter (CDU) sprach von Programmen von bis zu 200 Millionen Euro. Zudem stehe der Landesausgleichsstock in Höhe von 40 Millionen Euro zur Verfügung. „Aber wenn der Bedarf größer ausfällt, gehen wir auch mit höheren Beträgen rein.“