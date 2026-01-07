weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Mitteldeutschland
    3. >
  3. Sachsen-Anhalt
    4. >

  4. Ukrainer-Projekt im Harz: Sachsen-Anhalt will mehr Migranten in Arbeit vermitteln - neue Maßnahmen

Ukrainer-Projekt im Harz Sachsen-Anhalt will mehr Migranten in Arbeit vermitteln - neue Maßnahmen

Mit neuen Maßnahmen will Sachsen-Anhalt mehr Ausländer als bisher auf dem Arbeitsmarkt vermitteln. Ein Projekt für ukrainische Buchhalterinnen im Harz soll zum Vorbild werden.

Von Jan Schumann Aktualisiert: 07.01.2026, 17:10
Sachsen-Anhalts Arbeitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) will 2026 mehr Migranten in Arbeit vermitteln.
Sachsen-Anhalts Arbeitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) will 2026 mehr Migranten in Arbeit vermitteln. (Foto: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Peter Gercke)

Magdeburg/MZ - Sachsen-Anhalts Landesregierung will mehr Ausländer als bisher in feste Jobs vermitteln. Landesarbeitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) kündigte am Montag in Magdeburg eine Reihe von Maßnahmen an, um die Quote berufstätiger Ukrainer und anderer Migranten zu steigern.