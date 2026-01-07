Mit neuen Maßnahmen will Sachsen-Anhalt mehr Ausländer als bisher auf dem Arbeitsmarkt vermitteln. Ein Projekt für ukrainische Buchhalterinnen im Harz soll zum Vorbild werden.

Sachsen-Anhalt will mehr Migranten in Arbeit vermitteln - neue Maßnahmen

Magdeburg/MZ - Sachsen-Anhalts Landesregierung will mehr Ausländer als bisher in feste Jobs vermitteln. Landesarbeitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) kündigte am Montag in Magdeburg eine Reihe von Maßnahmen an, um die Quote berufstätiger Ukrainer und anderer Migranten zu steigern.