Ukrainer-Projekt im Harz Sachsen-Anhalt will mehr Migranten in Arbeit vermitteln - neue Maßnahmen
Mit neuen Maßnahmen will Sachsen-Anhalt mehr Ausländer als bisher auf dem Arbeitsmarkt vermitteln. Ein Projekt für ukrainische Buchhalterinnen im Harz soll zum Vorbild werden.
Aktualisiert: 07.01.2026, 17:10
Magdeburg/MZ - Sachsen-Anhalts Landesregierung will mehr Ausländer als bisher in feste Jobs vermitteln. Landesarbeitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) kündigte am Montag in Magdeburg eine Reihe von Maßnahmen an, um die Quote berufstätiger Ukrainer und anderer Migranten zu steigern.