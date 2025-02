Halle/MZ. - Die Wirtschaft in Sachsen-Anhalt sucht in vielen Bereichen Arbeitskräfte. Die freien Stellen werden dabei immer häufiger mit Ausländern besetzt. Trotz weiterer Zuwanderung sinkt die Zahl der arbeitslosen Migranten. Im Dezember 2024 lag die Arbeitslosenquote bei Ausländern in Sachsen-Anhalt bei 22,1 Prozent. Das ist gut ein Prozentpunkt weniger als Ende 2023. Die Quote liegt aber weiter dreimal höher als in Sachsen-Anhalt insgesamt, teilte die Landesarbeitsagentur der MZ mit.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.