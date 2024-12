Sachsen-Anhalts Kommunen schlagen Alarm: Der Sanierungsstau in den Schulen liegt bei mindestens 500 Millionen Euro, doch versprochene Hilfen der Landesregierung fallen kurzfristig aus.

Magdeburg/MZ - In Sachsen-Anhalt fallen zahlreiche Schulsanierungen und Neubauten dem Sparkurs der Landesregierung zum Opfer – jetzt schlagen die Kommunen im Land Alarm. „Wer A sagt, muss auch B sagen“, forderte Ariane Berger, Geschäftsführerin des Landkreistages. Es sei „nicht durchdacht“, wenn die Landesregierung einerseits zwar über das Zusammenlegen von Schulstandorten diskutiere, andererseits aber kein Geld für Sanierungen und Neubauten bereitstelle. Allein auf Kreisebene bestehe in den Schulen des Landes ein Sanierungsstau von 500 Millionen Euro, so Berger.