Wo Wohnungen neu gebaut werden, ist klimafreundliche Heiztechnik in Sachsen-Anhalt längst erste Wahl – wie groß die Nachfrage nach Wärmepumpe und Co. ist, zeigen neue Zahlen im Bundesland. Trotzdem ist der Weg zur Wärmewende noch lang.

Magdeburg/MZ - Klimafreundliche Heiztechnik wie die Wärmepumpe ist seit 2022 mit Abstand erste Wahl bei Wohnungsneubauten in Sachsen-Anhalt. Das zeigen neue Zahlen, die das Statistische Landesamt am Mittwoch vorstellte. Demnach wurden mehr als 70 Prozent der genehmigten Wohnungsbauten in den vergangenen beiden Jahren mit Wärmepumpen und vergleichbarer Heiztechnik geplant. Im Jahr 2022 waren es schon immerhin mehr als 60 Prozent. Die Geräte nutzen thermische Energie aus der Umwelt zur Wärmeerzeugung, sie gelten als besonders klimafreundlich. „Wer jetzt ein Haus baut, baut es mit Wärmepumpe“, sagte Landesenergieminister Armin Willingmann (SPD) bei der Vorstellung der Daten am Mittwoch in Halle.