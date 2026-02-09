weather bedeckt
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Mitteldeutschland
    3. >
  3. Sachsen-Anhalt
    4. >

  4. Land nimmt erneut Schulden auf: Sachsen-Anhalt macht Milliarden-Minus trotz Rekordhaushalt und Corona-Sondervermögen

Land nimmt erneut Schulden auf Sachsen-Anhalt macht Milliarden-Minus trotz Rekordhaushalt und Corona-Sondervermögen

Trotz Rekordhaushalt und Corona-Sondervermögen: Sachsen-Anhalt schreibt 2025 tiefrote Zahlen und muss neue Schulden aufnehmen. Was bedeutet das für die nächsten Jahre?

Von Jan Schumann 09.02.2026, 06:00
Sachsen-Anhalts Finanzminister unter Michael Richter (CDU) hat für das Jahr 2025 tiefrote Zahlen berechnet.
Sachsen-Anhalts Finanzminister unter Michael Richter (CDU) hat für das Jahr 2025 tiefrote Zahlen berechnet. (Foto: picture alliance/dpa | Klaus-Dietmar Gabbert)

Magdeburg/MZ - Sachsen-Anhalt hat 2025 ein Minus von fast einer Milliarde Euro erwirtschaftet – obwohl das Land mit seinem 15-Milliarden-Haushalt und dem Corona-Sondervermögen mehr Geld als je zuvor zur Verfügung hatte. Laut einer internen Kabinettsvorlage aus dem Finanzministerium in Magdeburg summiert sich das Minus aktuell auf 962 Millionen Euro – das Land gab also deutlich mehr aus, als es im gleichen Zeitraum einnahm, etwa mit Steuern.