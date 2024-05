Alexander Sturm sitzt seit einem Hubschrauber-Absturz im Rollstuhl. Eigenständig gehen kann er trotzdem: Am Bergmannstrost in Halle wird er mit einem Exoskelett therapiert. Der 60-Jährige hatte schwierige Phasen – jetzt verwirklicht er seine Kindheitsträume.

Im Roboteranzug: Wie Querschnittgelähmte in Halle wieder gehen können

Exoskelett am Bergmannstrost

Halle (Saale) - Es ist ein leichtes Knarzen zu hören, wenn Alexander Sturm einen neuen Schritt setzt. Festgeschnallt in einer Art Roboteranzug läuft er seit einer halben Stunde über die Flure im BG Klinikum Bergmannstrost in Halle. „Ein paar Schritte gehen noch. Ich will mehr als die 1.000 schaffen.“