Steuerhinterziehung Jeder zweite Reichsbürger in Sachsen-Anhalt umgeht das Finanzamt
Reichsbürger erkennen die Bundesrepublik nicht an – und lehnen Steuern, Bußgelder und Zahlungen an den Staat ab. Immer mehr Extremisten in Sachsen-Anhalt ignorieren das Finanzamt, das zeigen neu Zahlen.
Aktualisiert: 12.01.2026, 14:32
Magdeburg/MZ - Seit Jahren wächst die Zahl der sogenannten Reichsbürger in Sachsen-Anhalt: Sie lehnen die Bundesrepublik als legitimen Staat ab, gründen teils eigene Fantasiekönigreiche – und wehren sich in vielen Fällen dagegen, Steuern zu zahlen.