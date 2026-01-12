weather schneeregen
Steuerhinterziehung Jeder zweite Reichsbürger in Sachsen-Anhalt umgeht das Finanzamt

Reichsbürger erkennen die Bundesrepublik nicht an – und lehnen Steuern, Bußgelder und Zahlungen an den Staat ab. Immer mehr Extremisten in Sachsen-Anhalt ignorieren das Finanzamt, das zeigen neu Zahlen.

Von Jan Schumann Aktualisiert: 12.01.2026, 14:32
Jeder zweite Reichsbürger in Sachsen-Anhalt umgeht nach neuen Zahlen der Landesregierung das Finanzamt.
Jeder zweite Reichsbürger in Sachsen-Anhalt umgeht nach neuen Zahlen der Landesregierung das Finanzamt. (Foto: Patrick Seeger/dpa)

Magdeburg/MZ - Seit Jahren wächst die Zahl der sogenannten Reichsbürger in Sachsen-Anhalt: Sie lehnen die Bundesrepublik als legitimen Staat ab, gründen teils eigene Fantasiekönigreiche – und wehren sich in vielen Fällen dagegen, Steuern zu zahlen.