Polizei vor Großeinsatz Gaza-Krieg – warum in Leipzig Linke gegen Linke demonstrieren wollen

In Leipzig-Connewitz, einer linksalternativen Hochburg, wollen am Wochenende Linke gegen Linke demonstrieren. Was der Gaza-Krieg damit zu tun hat.

Von Alexander Schierholz 12.01.2026, 16:38
„Free Palestine“, befreit Palästina: Darum geht es am kommenden Samstag auch in Leipzig, wenn Linke gegen Linke demonstrieren.
„Free Palestine“, befreit Palästina: Darum geht es am kommenden Samstag auch in Leipzig, wenn Linke gegen Linke demonstrieren. (Foto: Paul Schulz)

Leipzig/MZ - Im Leipziger Stadtteil Connewitz, eine Hochburg der linksalternativen Szene, gehören Demonstrationen zum Alltag. Was sich aber am kommenden Samstag dort abspielen soll, ist neu: Linke wollen gegen Linke demonstrieren.