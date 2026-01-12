EIL
Polizei vor Großeinsatz Gaza-Krieg – warum in Leipzig Linke gegen Linke demonstrieren wollen
In Leipzig-Connewitz, einer linksalternativen Hochburg, wollen am Wochenende Linke gegen Linke demonstrieren. Was der Gaza-Krieg damit zu tun hat.
12.01.2026, 16:38
Leipzig/MZ - Im Leipziger Stadtteil Connewitz, eine Hochburg der linksalternativen Szene, gehören Demonstrationen zum Alltag. Was sich aber am kommenden Samstag dort abspielen soll, ist neu: Linke wollen gegen Linke demonstrieren.