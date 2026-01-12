Am Montagmorgen ist es auf der A14 bei Großmühlingen zu einem Unfall gekommen. Ein mit Rüben beladener Lkw war von der Fahrbahn abgekommen und in den Seitengraben gekippt. Der Fahrer wurde leicht verletzt.

Der mit Rüben beladene Lkw war aus bislang unbekannter Ursache von der A14 abgekommen und im Straßengraben gelandet.

Großmühlingen. – Auf der A14 bei Großmühlingen (Salzlandkreis) hat sich am Montagmorgen ein Unfall ereignet. Wie die Polizei mitteilte, kippte ein mit Rüben beladener Lkw in einen Seitengraben.

Demnach ereignete sich der Unfall gegen 7 Uhr in Fahrtrichtung Dresden. Der 34-jährige Fahrer des Lkw habe aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren.

Unfall auf A14 bei Großmühlingen: Lkw-Fahrer wird leicht verletzt

In der Folge sei der mit Rüben beladene Lkw rechts von der Fahrbahn abgekommen, habe rund 20 Meter Schutzplanke überfahren und sei anschließend in den angrenzenden Seitengraben gekippt.

Laut Polizei zog sich der Fahrer bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Er sei zur weiteren medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht worden. Der entstandene Sachschaden werde auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme habe der rechte Fahrstreifen gesperrt werden müssen, der Verkehr sei währenddessen über die linke Fahrspur an der Unfallstelle vorbeigeführt worden. Nach Angaben der Polizei werde die Bergung des Lkw in den kommenden Tagen erfolgen.