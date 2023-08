Jürgen Plöhn besteht in seinen Seminaren auf „Hochsprache“. Das hat für heftige Diskussionen an der Martin-Luther-Universität gesorgt. Der Professor fühlte sich gemobbt - doch nun gibt es eine Einigung. Wie diese aussieht.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ - Darf ein Hochschullehrer verlangen, dass in seinem Seminar keine gendergerechte Sprache genutzt wird? An dieser Frage hatte sich ein Streit zwischen der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU) und Professor Dr. Jürgen Plöhn entzündet, der hohe Wellen schlug und sogar den Landtag in Magdeburg beschäftigte. Nun ist der Disput offiziell beigelegt. Beide Parteien haben dies gegenüber dem Petitionsausschuss des Parlaments erklärt, den Plöhn angerufen hatte. Doch was heißt das genau?