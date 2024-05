Ärzte in Sachsen-Anhalt

Auch bei Tnnitus können Apps helfen – doch auch in Sachsen-Anhalt werden sie kaum verschrieben.

Halle/MZ. - Ob Tinnitus, Depression oder Rückenschmerzen – bei vielen Diagnosen können Ärzte ihren Patienten digitale Gesundheitsanwendungen, kurz DiGA, verordnen. Das sind Apps, die auf das Smartphone oder Tablet heruntergeladen werden und bei der Behandlung von Krankheiten unterstützen sollen. Doch beliebt sind die Apps auf Rezept auch in Sachsen-Anhalt nicht. Laut aktuellem Barmer-Arztreport gab es im Bundesland 2022 rund 5.100 Verordnungen. „Digitale Gesundheitsanwendungen sind in der medizinischen Versorgung noch nicht angekommen“, sagte Barmer-Landesgeschäftsführer Axel Wiedemann am Montag während einer Pressekonferenz.

Prüfung durch Bundesamt

Einer der Gründe sei die Skepsis bei Ärzten und Patienten. „Es fehlt die Offenheit. Patienten sorgen sich, dass das Gespräch mit Ärzten entfällt und Mediziner fragen sich: ,Verordne ich dann nur noch Apps?’“ Dabei seien diese wie Arzneimittel zu verstehen, die „entscheidende Wegbegleiter in der Genesung sein können“.

Medizinische Apps werden vom Bundesamt für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) geprüft, unter anderem auf ihre Funktionstauglichkeit, Nutzerfreundlichkeit und Datensicherheit. Patienten erhalten sie als Rezept über den Arzt oder direkt von der Krankenkasse. Aktuell listet das BfArM 63 digitale Gesundheitsanwendungen. Helfen sollen sie bei Krankheiten wie Diabetes, psychische Leiden, Schlafstörungen, Adipositas. Die Apps speichern zum Beispiel Blutzuckerwerte oder zeigen Übungen.

Der Nutzen vieler DiGAs ist unklar beziehungsweise nicht nachgewiesen. Sascha Kirmeß, AOK Sachsen-Anhalt

Doch auch bei der AOK Sachsen-Anhalt sind die Nutzerzahlen gering. So wurden seit Herbst 2020 bis Ende 2023 rund 4.500 DiGAs verordnet. Ausgegeben wurden dafür rund eine Million Euro. Laut AOK bestehen mehrere Probleme: „Der Nutzen vieler DiGAs ist unklar beziehungsweise nicht nachgewiesen“, erklärt Pressereferent Sascha Kirmeß. „Gleichzeitig steigen die Kosten und damit die Belastung der Beitragszahler.“ Auch der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen GKV hatte kritisiert: Die Preise der Hersteller seien unverhältnismäßig. Im ersten Jahr könnten diese einen beliebigen Preis festlegen. Dieser habe zuletzt im Schnitt bei 557 Euro pro Quartal gelegen. Erst nach dem ersten Jahr gelten feste Preise.

Laut Ärztekammer Sachsen-Anhalt stehe für Ärzte häufig „der Nutzen digitaler Gesundheitsanwendungen mit dem Aufwand und Preis in keinem Verhältnis“, so Sprecher Tobias Brehme. Vor einer Verschreibung müssten sie prüfen, ob die Apps wirtschaftlich angemessen und medizinisch notwendig sind. „Und das lässt sich nicht immer klar beantworten, weil viele Apps in der Erprobungsphase sind und kostenintensiv, gerade im Verhältnis zu klassischen Behandlungsmethoden.“

Ingo Heyroth, Bereichsleiter Medizintechnik bei der Hasomed GmbH in Magdeburg und Mitglied im Spitzenverband Digitale Gesundheitsversorgung, verwies dagegen am Montag auf die Beteiligung von Fachärzten. Bei der Entwicklung der meisten Produkte auf dem Markt seien sie hinzu gezogen worden. Dies solle künftig verstärkt werden. Die Apps würden zudem auch „helfen, um Wartezeiten zum Beispiel auf einen Psychotherapieplatz zu überbrücken und einer Chronifizierung vorzubeugen“. Er betonte auch: Gerade zu Beginn der Herstellung seien Investitionskosten unter anderem durch Zertifizierung und Wirksamkeitsstudien sehr hoch.

Am häufigsten werden die Apps in Sachsen-Anhalt Patienten im erwerbsfähigen Alter verschrieben, drei Viertel davon sind Frauen. Insgesamt ist die Abbruchquote bundesweit hoch – etwa ein Drittel nutzt die Anwendung nicht über die vorgesehene Dauer von 90 Tagen.

Besser aufklären

Wiedemann fordert eine bessere Aufklärungsarbeit. Die Inhalte der Apps „müssen unbedingt einheitlich und verständlicher im Verzeichnis“ des BfArM dargestellt werden. Zudem müssten Hersteller ihre Produkte in den den Praxen bekannt machen. Es müsse auch klar sein: „Es geht nicht um Arzt oder App. Sie ergänzt die Behandlung.“