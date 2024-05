Harte Festnahme in Weißenfels Körperverletzung im Amt: Prozess gegen Spezialeinheit-Polizisten wird neu aufgerollt

Sie sollen bei der Festnahme einer Automatensprenger-Bande in Weißenfels zu hart vorgegangen sein: Gegen drei Polizisten einer Spezialeinheit aus Sachsen-Anhalt startet bald das Berufungsverfahren am Landgericht Halle. In erster Instant waren zwei der Beamten zu Haftstrafen auf Bewährung verurteilt worden.