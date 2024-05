Eine Diskussionsrunde in Leipzig fragt: Welche Zukunft braucht der öffentlich-rechtliche Rundfunk? MDR-Intendant Ralf Ludwig antwortet mit Kürzungsplänen – in der Belegschaft regt sich Widerstand.

Drei-Länder-Anstalt in Finanznot

Halle/Leipzig/MZ - Nach einer guten halben Stunde legt Ralf Ludwig ein für manche überraschendes Geständnis ab: „Auch ich bin relativ wenig in den Mediatheken unterwegs.“ Gerade hat der MDR-Intendant erklärt, wie sein Haus und die anderen ARD-Anstalten noch enger zusammenarbeiten wollen. So solle es ein „Kompetenzzentrum“ für die Mediatheken der einzelnen Sender geben. Dadurch frei werdende Mittel könnten gezielt in digitale Angebote investiert werden. Gut möglich, dass das für das überwiegend ältere Publikum sehr weit weg ist, weshalb Ludwig seinem Bekenntnis hinterher schiebt: „Wir werden auch weiter für Sie schönes Fernsehen machen.“