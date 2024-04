Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg/MZ - Angesichts immer neuer, massiver Missstände in der Asservaten-Verwaltung von Sachsen-Anhalts Polizei hat Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) zu strikter Ordnung in Polizeidienststellen aufgerufen. „Asservate sind sorgfältig aufzubewahren“, forderte sie am Freitag in einer Sondersitzung des Innenausschusses des Landtags. Polizisten müssten ein „ureigenes Interesse“ daran haben, dass sichergestellte Gegenstände ordnungsgemäß in Asservatenkammern aufbewahrt werden, um eigene Ermittlungen nicht zu gefährden. Zugleich traten in dem Sonderausschuss neue, massive Regelverletzungen zutage.